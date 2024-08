Supercoppa Europea Lazio, 25 anni fa i biancocelesti battevano lo United: il RICORDO della società – FOTO

Il 27 agosto 1999, esattamente 25 anni fa, la Lazio alzava al cielo la sua prima ed unica Supercoppa Europea. Fu decisivo un gol di Marcelo Salas per battere per 1-0 il Manchester United.

🏆 25 years ago today, we lifted our European Super Cup to the sky!#𝗖𝗠𝗢𝗡𝗘𝗔𝗚𝗟𝗘𝗦 🦅 pic.twitter.com/GAeW0GOk5v

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2024