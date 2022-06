Suor Paola ironica: «Conference? Esultanze esagerate dei romanisti»

Suor Paola, nota tifosa della Lazio, ha ironizzato sugli eccessivi festeggiamenti dei romanisti per la Conference League vinta

Suor Paola, grandissima tifosa della Lazio, ha parlato così a Sportface dei festeggiamenti dei tifosi della Roma dopo la vittoria in Conference League:

«Da tifosa vera ero contenta che si accontentassero di vincere così poco: quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello. Non è che sia una coppa di grande rilievo. Ho visto una esagerazione assoluta e ho pensato: chissà se i laziali avessero vinto una cosa del genere se si sarebbero comportati allo stesso modo? Nel caso però mi ci sarei messa io in mezzo ma non li avrei fatti reagire così . Perché la reazione c’è stata sia da parte dei giocatori che dei tifosi della Roma, davvero è stata esagerata. Poi, per carità ognuno si è abituato a non vincere niente e se poi vince qualcosina».