Sullo (vice D'Aversa) torna sul ko con la Lazio: «Potevamo fare meglio, ma...»

Le parole di Salvatore Sullo, vice di D’Aversa all’Empoli, sulla sconfitta dei toscani contro la Lazio prima della sosta nazionali

Salvatore Sullo, vice di D’Aversa all’Empoli, ha parlato al suo posto in conferenza stampa a causa di un malore del tecnico dei toscani. Il vice è tornato anche sulla sconfitta con la Lazio.

PAROLE – «Napoli? Il calendario è questo, è inutile stare a pensare chi potevamo affrontare. Per quanto riguarda la gestione della sconfitta abbiamo cercato di ragionare sulla prestazione. Secondo me le risposte sono state positive da parte della squadra anche contro Lazio e come in altre partite potevamo farle meglio».