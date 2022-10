Sturm Graz Lazio, il precedente di 20 anni fa. E tra i protagonisti...

Tra Sturm Graz e Lazio c’è un precedente risalente a vent’anni fa. E tra i protagonisti c’è anche un ex allenatore biancoceleste

Tra Sturm Graz e Lazio, come ricordato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è un precedente risalente a vent’anni fa. E tra i protagonisti c’è anche un ex allenatore biancoceleste.

Era l’andata dei sedicesimi di finale di coppa Uefa e i capitolini s’imposero per 3-1 grazie alla

rete di Enrico Chiesa e alla doppietta proprio di Simone Inzaghi. E chissà che tutto ciò non sia di buon auspicio per Immobile, che oggi in terra austriaca mira a superare proprio il suo ex mister nella classifica dei cannonieri europei del club.