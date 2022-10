Sturm Graz Lazio in tv e streaming: ecco dove seguire il match della Merkur Arena

Sturm Graz Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la terza giornata di Europa League 2022/23

La Lazio affronterà lo Sturm Graz nel match valido per la terza giornata di Europa League. Dopo la brutta sconfitta contro il Midtjylland, la squadra vuole rialzare la testa anche nel torneo internazionale per riprendere le redini del girone.

Il match – che andrà in scena domani pomeriggio alle ore 18.45 – sarà possibile seguirlo su DAZN e i canali Sky, mentre non sarà visibile in chiaro.