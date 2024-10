Stramaccioni su Hummels: «Ecco perchè il tedesco non riesce a giocare con la Roma»

Stramaccioni, l’ex tecnico di Udinese e Inter si esprime riguardo la situazione del tedesco alla Roma: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha analizzato la situazione delicata di Hummels alla Roma sottolineando il perchè Juric non lo ha ancora schierato

PAROLE – Ha letture di gioco di alto livello. Credo che il punto sia l’idea di calcio di Juric, che richiede un’intensità difensiva per i centrali molto alta, con una capacità di accettare l’uno contro uno a campo aperto. Non sono convinto che Hummels incarni alla perfezione questo identikit, motivo per cui probabilmente servirà un po’ di tempo in più per dare il proprio contributo