Stramaccioni rimprovera la Lazio: «L'atteggiamento iniziale è stato sbagliato. Poi sul secondo gol...»

Andrea Stramaccioni, ex allenatore ed attuale opinionista, ha parlato così della prestazione della Lazio nel derby

Intervenuto nello studio di Dazn nel post-partita di Roma–Lazio, Andrea Stramaccioni ha parlato così della prestazione dei biancocelesti:

PAROLE – «È stata una partita diversa rispetto a quella con l’Inter. Con l’Inter la Lazio era sparita dopo mezz’ora, qui è stata sempre presente fino alla fine e non ha trovato il gol per un attento Svilar. Deve rimproverarsi per l’atteggiamento iniziale e per un secondo gol preso troppo facilmente. Quello alla fine è quello che ti dà la mazzata finale».