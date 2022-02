Strakosha si complimenta coi compagni dopo la vittoria: «Bravi ragazzi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere della Lazio Strakosha si è complimentato con i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Fiorentina

Thomas Strakosha è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio per 3-0 in casa della Fiorentina. In particolare nel primo tempo, quando con un riflesso salva i biancocelesti su un colpo di testa di Cabral.

E al termine della partita, il portiere biancoceleste si è complimentato su Instagram con i compagni per la vittoria portata a casa: «Bravi ragazzi», ha scritto Strakosha pubblicando una serie di scatti che lo vedono in azione nel corso del match.