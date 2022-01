Strakosha, tutto è in bilico. E per giugno spuntano tre nomi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro di Strakosha è a dir poco in bilico. E in casa Lazio spuntano due nomi per la porta per giugno: i dettagli

L’errore contro l’Empoli non è certo passato inosservato e ha acuito l’incertezza. Il futuro di Strakosha appare a dir poco in bilico e il rinnovo sempre più lontano e improbabile.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, l’albanese al momento dovrebbe restare titolare, ma con tanti dubbi. E intanto, vista la situazione contrattuale, i biancocelesti starebbero pensando a un innesto per la porta nella prossima sessione estiva. Il sogno sarebbe Kepa, ma occhio anche a Vicario. E resterebbe valida anche la pista Consigli. Insomma, tutto è in bilico. Tutto è in evoluzione.