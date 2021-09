Reina verso la conferma anche in Europa, Strakosha pensa al futuro

Reina e Strakosha: due portieri per un solo ruolo. Lo spagnolo viaggia verso la conferma anche per l’Europa, Thomas pensa al futuro

Reina e Strakosha: in due per un solo posto tra i pali. Nessuna competizione, solo voglia di migliorare e fare bene, così i due si danno la carica: sono amici, parlano e si confidano, sanno che le scelte dipendono dal mister. Nelle idee di Sarri, però, il ruolo da titolare potrebbe essere di Pepe anche in Europa: una scelta che – come riporta il Corriere dello Sport – potrebbe allontanare definitivamente Thomas dalla Lazio.

Strakosha è infatti in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero: la società non vuole perderlo e farà un altro tentativo per convincerlo a rimanere, facendo leva sul legame che ha con i colori biancocelesti.