Strakosha, dal supporto dei tifosi alle parole di Lotito

Strakosha, momento delicato in seguito all’errore contro il Galatasaray. Dopo quello dei tifosi è arrivato il supporto di Lotito

Thomas Strakosha non vive un momento sereno in seguito all’errore contro il Galatasaray, ragion per cui è arrivato il supporto dei tifosi prima del match di domenica contro il Cagliari. Lo striscione e i cori all’indirizzo del portiere hanno lenito il dolore nato nella notte di Istanbul, e ora sono arrivate anche le parole del presidente Lotito:

«Quello accaduto a Strakosha è un imprevisto non dovuto all’incapacità. Fa parte dello sport, l’importante è scendere in campo consapevoli di dare il massimo, ma ci sono fattori imponderabili che non possono essere controllati»