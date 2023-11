Sticchi Damiani sul VAR: «Troppi fattori stanno cambiando il calcio»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha analizzato l’impatto del VAR nelle ultime partite: le dichiarazioni

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Var e del calcio che sta cambiando. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Credo che il Var debba essere un supporto per gli arbitri nelle scelte cruciali in modo da evitare gli errori gravi. Invece siamo arrivati a vivisezionare tutto, ma il risultato di questa scomposizione per fotogrammi in certe gare si usa, in altre inspiegabilmente no. Troppi fattori stanno cambiando l’essenza di questo sport».