Stendardo deluso dalla Lazio: «L'approccio contro il Como non è stato positivo. Ora con il Verona...»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Guglielmo Stendardo ha parlato così del momento della Lazio e della prossima partita contro il Verona:

PAROLE – «L’approccio alla gara venerdì non è stato positivo, la Lazio ha rischiato subito di andare sotto. Questo non va bene per una squadra che sta facendo un buon campionato. Il Como palleggia bene, ma non ha la qualità dei biancocelesti. Direi quindi che il primo tempo è stato poco bello per la squadra di Baroni, che forse ha risentito anche del derby. La cornice di pubblico era straordinaria, la Curva Nord incredibile, c’erano tutti i presupposti per fare un’ottima prova. Peccato per l’espulsione, anche se la Lazio ha avuto modo di raddoppiare pure in 10. Il risultato credo che sia giusto; la sfida non è stata positiva ma il pari in inferiorità numerica può essere positivo.

Sia nel derby che contro il Como ho visto che la Lazio ha concesso molto, cosa che prima non succedeva. Se si vuole tornare molto forti, come nell’ultimo periodo, vanno eliminate le sbavature e serve essere aggressivi fin dall’inizio. Considerando le varie competizioni, potrebbe essere importante prendere un difensore in più. Ora però non credo sia la priorità, quella resta il centrocampo. Trasferta di Verona? Loro giocano bene, bisogna fare attenzione perché il risultato non è affatto scontato. Hanno buone idee, si difendono bene ed è bravo anche il portiere. Ghilardi? Buon giocatore e ha ampi margini di miglioramenti. Alla Lazio sarebbe difficile per un giovane come lui trovare spazio ma è un profilo valido, di prospettiva».