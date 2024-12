Stendardo Lazio: «Il bilancio di questa prima parte di stagione è positivo, fa ben sperare per il futuro»

Le parole di Guglielmo Stendardo: «Il Bilancio di questa prima parte della stagione è positivo per la Lazio: ecco il motivo»

Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di RadioSei: di seguito le sue parole sul pareggio della Lazio con l’Atalanta e un bilancio di questa prima parte di classifica.

ATALANTA – «Contro l’Atalanta partita bella dal punto di vista estetico perché si sono affrontate due squadre offensive che giocano un calcio europeo e hanno tecnici preparati. Dele-Bashiru bravo per il gol ma anche in fase difensiva, ha seguito perfettamente le indicazioni del tecnico. Gila partita incredibile, bene anche Romagnoli. Così come Tavares, Marusic, Zaccagni. Gara quasi perfetta, peccato aver subito gol alla fine. Chiuderla prima avrebbe significato ottenere una vittoria importante e anche meritata. Tuttavia sono arrivati segnali importanti».

BILANCIO – «Bilancio positivo, vincente e convincente, sia per la Lazio che per il tecnico che ha dimostrato di essere bravo, equilibrato, pronto anche a cambiare. Sono arrivate indicazioni che fanno ben sperare per il futuro».