Mattei attacca: «Il secondo posto della Lazio ha dato fastidio a molti. Sulle scommesse dico questo»

Stefano Mattei, giornalista RAI, ha parlato del difficile calendario della Lazio di Sarri e del caso scommesse: le dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista della RAI Stefano Mattei ha dichiarato:

«Il ritardo della Lazio in classifica dipende dalle prime due sconfitte con Lecce e Genoa. E’ stato un inizio infelice, il resto tutto sommato era nelle cose. Quelle due sconfitte stanno penalizzando la squadra che ora dovrà cercare di fare un filotto per recuperare. Certo che il calendario non è stato facile ed anche adesso non aiutare. Le ultime cinque squadre in classifica la Lazio le affronterà solo nella parte finale del girone d’andata. Resto dell’idea che il secondo posto della Lazio in classifica ed la qualificazione in Champions ha portato molti problemi a grandi club he avevano bisogno di quegli introiti. La Lazio ha dato fastidio a molti. Il Sassuolo fa giocare, ma gioca anche, non bisogna lasciare loro troppo possesso palla altrimenti si rischia di soffrire vista la qualità del loro attacco. Bisognerà vedere cosa farà Sarri, nelle scelte prima della gara ed in quelle dopo un’ora di gioco».

CASO SCOMMESSE – «Allo stato attuale ci sono due giocatori che hanno ammesso la propria colpa, Tonali e Fagioli. Conta solo quello che dice la Procura di Torino. Tutto questo caos spero possa permettere al calcio di rendere tutto più trasparente da qui al futuro. Gli altri giocatori chiamati in causa da Corona non possiamo dire che fanno parte di questa realtà. Una cosa è chiara, qui non stiamo parlando di calcioscommesse, ma su ragazzi con delle fragilità che hanno sbagliato e pagheranno personalmente. Non si tratta di accordi tra club o giocatori per alterare i risultati».