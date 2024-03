Fiore su Lazio Juve: «Tudor potrebbe pensare alla Coppa Italia. Rispetto a Sarri cambierà questa cosa»

Stefano Fiore ha commentato la prossima partita all’Olimpico tra Lazio e Juve: le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Ospite a Tv Play, Stefano Fiore, ex Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Lazio-Juve non sarà una partita normale. Tudor, probabilmente, avrà un occhio di riguardo per la Coppa Italia, anche se quella di sabato in campionato sarà la sua prima guida come allenatore della Lazio. Tudor, così come tutti gli allenatori, non farà sconti a nessuno. La Lazio, vedendola giocare, era spenta nelle ultime gare con Sarri e l’arrivo di Tudor può dare sicuramente una mano».