Stefano Borghi: «La Lazio ha questo problema: c’era a inizio stagione e ora si è riproposto»

Le parole di Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, sulla Lazio dopo la sconfitta maturata nel derby contro la Roma

Stefano Borghi, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Lazio dopo la sconfitta nel Derby. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio ha reagito, ma come ha detto Baroni c’è stato un problema di approccio e una punta di ottimismo di troppo. Si è riproposto quel che è, secondo me, il fisiologico ventre molle della Lazio. C’era a inizio stagione, poi si è trovato un equilibrio. Se non sta concentrata le infilate centrali le prende sempre. Soffre queste cose, ma è una scelta. Terzini aggressivi, gioca con due mediani. Quelle infilate lì se hai contro una squadra come la Roma che te le prepara e ha qualità, ti fanno male. A me è piaciuta la reazione della Lazio dopo l’Inter, ora deve dimostrare maturità reagendo anche a questa sconfitta».