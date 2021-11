Statua Maradona, Ceci: «Infantino presente a Napoli Lazio»

Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, ha svelato che Gianni Infantino sarà presente alla gara di domenica tra Napoli e Lazio

Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, ha parlato alla trasmissione La città del pallone su Radio Kiss Kiss Napoli facendo un annuncio molto importante sulla gara di domenica tra Napoli e Lazio:

«Tempo fa ho avuto dei contatti con il presidente della FIFA Gianni Infantino. Gli dissi che stavo organizzando alcune cose per Diego Armando Maradona, tra cui la statua. Lui mi rispose che per qualsiasi cosa lui ci sarebbe stato e avrebbe dato disponibilità. Per Diego io ci sono sempre ha detto. Era una promessa che mi ha fatto a gennaio, quindi io l’aspetto domenica. Quindi vi posso dire che il presidente della FIFA Gianni Infantino sarà domenica a Napoli»

