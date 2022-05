Star Wars day, l’elogio social da brividi della Lazio – VIDEO

Star Wars Day, la Lazio celebra questa giornata speciale con un video da brividi, pubblicato sui canali social ufficiali

Oggi è lo Star Wars Day, perchè oggi? Lo suggerisce l’iconica frase «May the Force be with you» (che la Forza sia con te) che – per assonanza – ricorda «May the fourth be with you».

Una giornata speciale che ha voluto celebrare anche la Lazio, impegnata nella straordinaria volata verso l’Europa, con un video da brividi: