Stankovic, omaggio a Mihajlovic prima di Lazio Sampdoria

Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, andrà in visita alla tomba di Sinisa Mihajlovic prima della gara contro la Lazio

Lazio-Sampdoria di questa sera sarà inevitabilmente anche la sfida del cuore per Dejan Stankovic, non solo per il grande passato biancoceleste con tanto di scudetto vinto nel 2000 ma anche, e forse soprattutto, per il grande legame con Sinisa Mihajlovic, prematuramente scomparso lo scorso 16 dicembre.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stankovic si recherà in preghiera sulla tomba dell’indimenticato amico prima della gara di questa sera. Con lui ci saranno i famigliari dell’ex tecnico del Bologna.