Stankovic, la Sampdoria conferma il tecnico fino a fine stagione

Stankovic, nonostante la situazione critica in classifica dopo la sconfitta con la Fiorentina il club ha confermato il tecnico serbo

Il clima in casa Sampdoria è delicatissimo, non solo per la situazione societaria ma in particolare per la classifica che condannerà con ogni probabilità il club alla retrocessione. Secondo quanto viene riportato da Sky, nonostante il momento nero della squadra, la Sampdoria ha confermato Dejan Stankovic il quale proseguirà il suo lavoro fino a fine stagione.