Stankovic che tegola, il tecnico perde Audero che deve operarsi: il comunicato

Audero, Stankovic deve fare a meno del portiere per un infortunio alla spalla e ad annunciarlo è la Sampdoria

In casa Sampdoria la situazione è delicata non solo per la classifica ma anche per quanto riguarda la situazione infortuni. Audero infatti dovrà star fermo ai box, a causa di un infortunio sulla spalla destra, come testimonia il comunicato del club

IL COMUNICATO – : L’U.C. Sampdoria comunica che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal responsabile sanitario Amedeo Baldari, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal prof. Giuseppe Porcellini. Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni