Stadio, il sindaco di Fiumicino: «Se Lotito mi proponesse un’idea mi fermerei a discutere»

Fiumicino si propone alle squadre romane per la realizzazione dello stadio di proprietà

La questione stadio tiene sempre banco sia in casa Lazio che in casa Roma. Fiumicino, ella figura del sindaco Montino, ha dato il via libera per la costruzione di un impianto, che sia giallorosso o biancoceleste è indifferente. Ecco le dichiarazioni del primo cittadino ai microfoni di Radio Radio, come riportato da Il Tempo.

«Se saltasse l’interlocuzione con la Roma, perché magari si sblocca la situazione a Tor di Valle e Lotito si presentasse affermando di avere un’idea in mente per lo stadio, bene mi fermerei a discuterne. Da amministratore pubblico, penso al bene della città senza alcuna pregiudiziale da club. Ci siamo sentiti per altro, non su questo, ma è chiaro che in tal caso Lotito dovrà spostare il suo interesse sul versante Ovest della città».