Stadio Flaminio Lazio, arriva la proposta al sindaco Gualtieri: il progetto si complica?

Stadio Flaminio Lazio, l’Associazione Carteinregola, Fondazione Pier Luigi Nervi Project, ha fatto pervenire una richiesta al sindaco di Roma

Come riferito dal Corriere dello Sport, la giornata di ieri potrebbe aver complicato ulteriormente i piani per il progetto della Lazio relativo alla riqualificazione del Flaminio. l’Associazione Carteinregola, Fondazione Pier Luigi Nervi Project, DOCOMOMO Italia, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, VAS Verdi Ambiente e Società, Cittadinanzattiva Lazio ha infatti inviato al sindaco di Roma Gualtieri, al Ministro dello Sport Abodi e al ministro Sangiuliano una pec il cui oggetto è un rilancio rispettoso dell’opera architettonica vincolata e della sostenibilità del territorio.

In pratica si chiede di accantonare quei progetti che prevedano modifiche alla struttura architettonica e si chiede che nessun di questi venga approvato prima di averne dibattuto con la città. Più precisamente si tratta di quelle proposte private per il suo restauro e riutilizzo, mai concretizzate, compresa quella ricorrente, ancora in questi giorni, da parte della Lazio.