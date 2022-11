Flaminio Lazio, Lotito non vuole mollare: la situazione

Lo stadio Flaminio è ancora nei pensieri e nei piani del patron della Lazio Claudio Lotito. Ma qual è la situazione?

Come riportato da Il Messaggero, il numero uno del club capitolino avrebbe in mente un vero e proprio progetto, creando così una nuova struttura che dovrebbe ospitare i biancocelesti. L’idea sarebbe quella di creare un impianto polifunzionale, con zone contigue, dedicata in primis ai parcheggi. Ma ciò che più conta è che sembra che il presidente abbia avanzato la richiesta per estendere la capienza, arrivando 45.000 spettatori, invece di 38.000, declinando dunque la proposta fatta nei colloqui informali. Progetto e voglia ci sono. Perché Lotito vuole fare un regalo ai tifosi.8