Stadi, Malagò: «Viviamo alla giornata, si parla troppo »

Le parole di Malagò sulla riapertura possibile degli stadi

Ai microfoni de Il Giornale, Il presidente del CONI Malagò ha parlato del tema delle eventuali riaperture degli stadi. Ecco le sue dichiarazioni.

«Io capisco Gravina, come capisco Dal Pino o Ghirelli, oppure ancora Gandini per il Basket e Righi per il volley. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa neppure se il 4 saremo in zona rossa o arancione, di che parliamo? Stadi aperti e impianti chiusi? Questo è un paese in cui troppa gente parla di tutto».