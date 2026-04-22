Allarme in casa Lazio, tre a rischio per le prossime partite

La Lazio si trova a un crocevia decisivo in questo finale di stagione. La squadra di Maurizio Sarri è attesa oggi, mercoledì, dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, con il risultato dell’andata (2-2) che lascia tutto aperto. Questa, però, non è l’unica preoccupazione in casa biancoceleste: tre giocatori sono entrati in diffida e rischiano di dover saltare la sfida di campionato contro la Cremonese, valida per la giornata numero 35 di Serie A.

Cancellieri, Pedro e Taylor in diffida

La situazione disciplinare è delicata. Cancellieri, Pedro e Taylor sono infatti a rischio squalifica: in caso di ammonizione contro l’Udinese, dovranno saltare la gara successiva. La Lazio non può permettersi di perdere pezzi in un momento così delicato della stagione. Non solo, Sarri dovrà anche fare i conti con la gestione della rosa, valutando attentamente come affrontare l’Atalanta di Raffaele Palladino in Coppa Italia.

Il ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta è il più importante appuntamento della stagione per la Lazio. Dopo il 2-2 dell’andata, all’Olimpico, la partita di oggi sarà un’occasione d’oro per la squadra biancoceleste per qualificarsi alla finale.

L’Atalanta, però, è una squadra sempre pericolosa e difficile da battere, soprattutto in una competizione così sentita come la Coppa Italia. Sarri sa bene che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e la Lazio dovrà mettere tutto in campo per non fallire l’appuntamento che può salvare un’annata decisamente complicata e provare a tornare in Europa dalla porta secondaria.