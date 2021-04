Squalifica Lovato, il difensore è stato ammonito: salterà la Lazio

Cartellino giallo per il difensore del Verona Lovato. che, essendo diffidato, salterà la sfida con la Lazio di domenica prossima

Notizie importanti per la Lazio in questa ricca giornata di Serie A arrivano direttamente dalla Sardegna Arena di Cagliari, dove sta andando in scena il match tra i padroni di casa e il Verona.

Infatti il difensore degli scaligeri Matteo Lovato è stato ammonito e, essendo diffidato, sarà squalificato salterà la sfida con i biancocelesti, in programma domenica 11 aprile alle ore 15 allo stadio Bentegodi. Una squalifica che costringerà Juric a pensare a un sostituto per il centrale classe 2000.