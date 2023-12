Lazzari, svelata in anteprima la squalifica post Inter: quante giornate salta

Lazzari, svelata in anteprima la squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica in Lazio-Inter: il terzino salterà due giornate

Il 2023 calcistico di Manuel Lazzari può considerarsi concluso. Come riporta Il Messaggero infatti, in attesa dell’ufficialità del Giudice Sportivo, il terzino della Lazio verrà squalificato per due giornate dopo l’espulsione di domenica contro l’Inter.

Lazzari salterà le gare con Empoli e Frosinone.