Squalifica Fabiani, oggi la decisione del Giudice Sportivo: ecco cosa filtra sul dirigente biancoceleste

Squalifica Fabiani, il dirigente biancoceleste rischia un lungo stop dopo i fatti di Lazio-Bologna: oggi la decisione del Giudice Sportivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi arriveranno le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli episodi di Lazio-Bologna. Coinvolto il DS biancoceleste Angelo Fabiani, sceso in campo dalla tribuna Monte Mario alla fine del primo tempo.

A contare sarà il referto stilato da Maresca e soprattutto il parere dei rappresentanti della Procura rispetto al confronto acceso nel tunnel degli spogliatoi. L’altro tesserato biancoceleste a rischiare una lunga squalifica, ipotesi di cui Fabiani è già stato informato, è Alberto Bianchi, club manager della Lazio, che avrebbe protestato con toni accesi verso Maresca. Nessun rischio per Sarri e i calciatori.