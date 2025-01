Squalifica Castellanos, il Taty ora rischia grosso! Ecco quante partite può saltare dopo l’espulsione

Squalifica Castellanos, l’ex GIrona rischia con l’espulsione di questa sera una pesante punizione che non comprende solo il Como: i dettagli

Termina con una sconfitta il derby per la Lazio, che esce da questa partita leccandosi le ferite in vista del futuro imminente visto che venerdì sera all’Olimpico arriva il Como di Fabregas. Contro i lombardi però non ci sarà Castellanos, il quale questa sera è stato espulso contro la Roma. Ma non sarà solo con i lombardi che l’ex Girona guarderà giocare i suoi compagni, perchè la sua risulta essere una condotta antisportiva, e questo comporta che dovrà saltare anche probabilmente il Verona. Resta da capire il verdetto del Giudice sportivo