Spugna: «Derby vinto? Felici di aver fatto la storia, ma..»

Al termine del derby tra la Roma e la Lazio Women, Spugna è intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso

Al termine del derby tra la Roma e la Lazio Women, Spugna è intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Ecco le parole dell’ allenatore delle giallorosse:

PARTITA – «Non abbiamo iniziato in maniera molto serena, ci sta questa è una partita particolare, in queste partite i punti in classifica non fanno la differenza però l’abbiamo portata a casa, la classifica ci vede lì al secondo posto, giocheremo le altre partite come finali per arrivare ad un obiettivo importante»

DERBY VINTO MA.. – «Siamo molto felici, dallo staff alla società alle giocatrici, merito del club che è riuscito ad allestire questa squadra e oggi ci togliamo questa grande soddisfazione di mettere questo granello di sabbia nella storia perchè era il primo derby e questo rimarrà. Non è stato giocaro benisssimo e non sono molto contento però come ho detto prima queste partite sono particolari e certe volte devi anche strapparle in questo modo, quindi va bene così»

SECONDO POSTO – «Oggi la cornice era bellissima ed arrivare al secondo posto alla fine del girone d’andata è un ottimo risultato, qualche punto lo abbiamo anche lasciato ma il campionato alla fine ti restituisce sempre qualcosa e forse nelle ultime due partite ci siamo ripresi qualcosa che avevamo perso prima»