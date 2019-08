Sporting Lisbona, l’allenatore Keizer: «Dost? Il mercato è ancora aperto…»

L’allenatore dello Sporting Lisbona, Marcel Keizer, si è espresso in conferenza stampa sul futuro di Bas Dost

Dost / La Lazio è alla ricerca di un attaccante. Oltre a Llorente, anche Bas Dost è continuamente accostato alla prima squadra della Capitale. L’ariete dello Sporting Lisbona potrebbe accontentare le richieste di Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo. Il club portoghese, dalla sua, non vorrebbe privarsi del giocatore, mentre lo stesso Dost avrebbe messo in dubbio la propria permanenza a Lisbona per la volontà di misurarsi in campionati di livello superiore rispetto a quello portoghese. Marcel Keizer, allenatore dello Sporting, si è espresso sulla questione nel corso della conferenza stampa: «Bas si è allenato tutta la settimana, è qui, ma dobbiamo vedere cosa succede nel prossimo futuro visto che il mercato è ancora aperto. BIsogna aspettare. Sarei più felice se il mercato chiudesse in questo momento, purtroppo non è così».