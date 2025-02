Spinazzola Napoli, ci sarà contro la Lazio? Il dottor Castellacci: «Non è usuale, ma può capitare! Ecco quando può rientrare»

Spinazzola Napoli, le parole del dottor Enrico Castellacci sulle condizioni dell’esterno di Conte: ci sarà per la sfida contro la Lazio?

Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dell’infortunio a Spinazzola: l’esterno del Napoli si è fermato ieri nella rifinitura contro l’Udinese per un problema muscolare. Di seguito le sue parole in vista della partita contro la Lazio.

PAROLE – «Non rientra negli infortuni più usuali, ma può capitare. Il medio gluteo è un pochettino noioso, può dare risentimenti al nervo sciatico. Per il resto è una normale lesione muscolare, ma dipende dal grado. Se è un primo grado nel giro di venti giorni si rimette in sesto, poi se si tratta del secondo grado si va oltre i 40 giorni».