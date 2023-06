Spezia-Verona, anche Zaccagni si unisce a tifare la formazione veronese e lo rende noto sui social pubblicando una foto

Al Mapei Stadium di Sassuolo è in scena la sfida salvezza tra Spezia-Verona, che decreterà l’ultima squadra a retrocedere in serie B. A tifare per la formazione di Zaffaroni, c’è anche Zaccagni il quale da casa da il suo supporto al club con un post sui social