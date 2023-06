Spezia-Verona, scelto lo stadio dello spareggio salvezza

Spezia-Verona, la Lega ha reso noto il terreno di gioco dove si disputerà la partita che decreterà l’ultima retrocessa

Il campionato si è concluso ufficialmente ieri sera, e sono stati decretati i verdetti definitivi ma non tutti. Per quanto riguarda la lotta salvezza, la serie A non conosce chi tra Spezia e Verona retrocederà in B, che affiancherà Sampdoria e Cremonese. Il match si disputerà l’11 giugno alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine.