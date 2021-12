Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: già pronto Giampaolo?

Nonostante la vittoria sul campo del Napoli, il destino di Thiago Motta sembra essere già scritto: tutti i dettagli

Infatti, riportato da Gianlucadimarzio.com, lo Spezia avrebbe già avviato i contatti con Marco Giampaolo; allenatore in pole position per sostituire in panchina l’italo-brasiliano. Non resta che attendere cosa accadrà.