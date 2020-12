All’ Orogel Stadium di Cesena , la 10ª giornata di Serie A 2020/21 tra Spezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All'”Orogel Stadium”, Spezia e Lazio si affrontano per la 10^ giornata di Serie A 2020/21. Dirige il match l’arbitro Chiffi, della sezione di Padova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+4′ FINISCE QUI! La Lazio vince 1-2 contro lo Spezia, agganciando Roma, Napoli e Juventus.

90+2′ Annullato gol a Pereira – Il brasiliano aveva battuto Provedel dopo una bella progressione in area.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ Doppio cambio Spezia – Dentro Piccoli e Mastinu, fuori Nzola ed Estevez.

88′ Fallo Caicedo – L’ecuadoriano commette fallo nei pressi del calcio d’angolo. Inzaghi mette dentro Hoedt per difendere il risultato, esce Luiz Felipe.

87′ Ci prova lo Spezia – Deiola prova il destro dal limite: conclusione deviata in angolo.

86′ Occasione Spezia – Agudelo entra in area e prova la conclusione: attento Reina, che si arrabbia coi compagni.

83′ Giallo Akpa Akpro – L’ivoriano viene sanzionato nonostante il contrasto sul pallone.

81′ Giallo Spezia – L’ex-Roma Ricci stende Caicedo: Chiffi lo ammonisce.

79′ Pericolo Lazio – Reina ed Acerbi riescono ad arginare Nzola, che inseguiva un pallone insidioso in area.

74′ Doppio cambio Lazio – Dentro Escalante e Parolo, fuori Milinkovic e Leiva.

73′ Annullato gol a Caicedo – Gran giocata di Pereira che libera l’ecuadoriano, che scarta Provedel e deposita in rete. Il guardalinee però alza la bandierina, annullando la rete.

70′ Ci prova lo Spezia – Calcio d’angolo per i padroni di casa, la conclusione di Ricci fortunatamente è alle stelle.

64′ Gol Spezia – Nzola, con uno splendido destro a giro, riapre il match, battendo un incolpevole Reina dopo un pressing troppo blando di Acerbi.

59′ Doppio cambio Lazio – fuori Immobile e Luis Alberto, in ottica Champions, dentro Akpa Akpro e Caicedo.

51′ Radu salva sulla linea – Il difensore romeno ferma la conclusione di Farias, debole ma che aveva comunque aggirato Reina, bravo in uscita a limitargli lo specchio della porta.

46′ INIZIO SECONDO TEMPO – Nessun cambio nelle due formazioni.

45′ FINE PRIMO TEMPO – SI conclude senza recupero la prima frazione di gioco. Doppio vantaggio Lazio firmato Immobile e Milinkovic.

44′ Spezia chiude in attacco – La squadra di Italiano prova ad attaccare in queste battute conclusive del primo tempo. Ci prova Nzola, ma la conclusione è sul fondo.

42′ Occasione Spezia – Colpo di testa in area da parte di Gyasi, Reina para ammortizzando la sfera col petto.

38′ Parata Reina – Il portiere spagnolo blocca la punizione di Ricci.

33′ RADDOPPIO LAZIO! – Una perla su punizione di Milinkovic-Savic si insacca all’incrocio dei pali: conclusione magistrale del serbo, incolpevole Provedel.

30′ Immobile steso al limite! – Terzi sgambetta il centravanti, imbeccato perfettamente da un filtrante di Lazzari e lanciato a tu per tu con Provedel. Ammonizione per il giocatore dello Spezia, i giocatori della Lazio chiedono il rosso.

25′ Palo Spezia! – Grande giocata di Bastoni che, dopo un bel dribbling in area, calcia di punta con il mancino, lambendo il palo a Reina battuto.

23′ Ammonizione Spezia – Giallo per Simone Bastoni, che colpisce Lazzari col braccio.

22′ Fuorigioco Spezia – Nzola calcia al lato, trovandosi da solo davanti a Reina. L’attaccante era però in fuorigioco.

18′ Clamorosa occasione Spezia – Gyasi entra in area, vince un rimpallo con Acerbi e prova la conclusione con la punta: palla che termina al lato, ma ghiotta chance sprecata.

16′ LAZIO IN VANTAGGIO! – Milinkovic-Savic recupera la palla e serve Ciro Immobile in profondità: il bomber entra in area e la piazza col destro, battendo Provedel.

13′ Punizione Lazio – Luis Alberto scodella in area un calcio di punizione rimediato da Lazzari. Nulla di fatto.

8′ Occasione Spezia – Farias entra in area, lasciando sul posto Luiz Felipe: rimediano Reina ed Acerbi, che spazzano in calcio d’angolo.

5′ Fallo Milinkovic – Il serbo interviene duro su Chabot. Chiffi è clemente e non tira fuori il cartellino.

3′ Occasione Spezia – Grande conclusione di Estevez da fuori, Reina si allunga e devia sul palo.

1′ PARTITI! – Lazio che muove il primo pallone del match. Divisa verde fluo per gli uomini di Inzaghi.

Sintesi Spezia-Lazio 1-2 MOVIOLA

*In aggiornamento

Migliore in campo, fine primo tempo PAGELLE

*In aggiornamento

Spezia-Lazio 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 16′ pt Immobile, 33′ pt Milinkovic-Savic, 19′ st Nzola

AMMONITI: Bastoni (S), Terzi (S), Ricci (S), Akpa-Akpro (L)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. A disp.: Krapikas, Rafael, Erlic, Marchizza, Sala, Mastinu, Bartolomei, Deiola, Ismajli, Vignali, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. A disp.: Strakosha, Patric, Armini, Hoedt, Fares, D. Anderson, Cataldi, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.