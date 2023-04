Spezia Lazio, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

La Lazio affronterà venerdì sera alle 20:45 lo Spezia in campionato: ecco dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

Archiviata la vittoria contro la Juventus, La Lazio si appresta ad affrontare lo Spezia in trasferta.

La sfida potrà essere seguita in esclusiva su DAZN in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, oppure seguirla sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport Uno e Sky Sport.