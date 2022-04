Spezia Lazio, si pensa anche al mercato: in casa ligure ci sarà un osservato speciale

Sabato sera si giocherà Spezia-Lazio e i biancocelesti guarderanno con attenzione a un calciatore bianconero

Sabato sera, la Lazio scenderà in campo allo stadio Picco contro lo Spezia per rialzarsi dopo la sconfitta casalinga con il Milan. Ci sarà da penserà al campo ovviamente, ma il club biancoceleste getterà un occhio anche al calciomercato.

In casa bianconera, infatti, ci sarà un osservato speciale per la Lazio. Trattasi di Ivan Provedel, portiere in scadenza di contratto a giugno e che i biancocelesti hanno messo nel mirino come prossimo numero 12.