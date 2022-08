Spezia, Gotti: «Alcune gare sono ingiocabili, guardate la prima giornata»

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa della differenza tra le prime 8 di campionato e le altre. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

FORBICE AMPIA – «Guardiamo i risultati della prima giornata, non la quinta, che ha già segnato un solco tra le prime otto, che hanno vinto. C’è una differenza ben marcata, ci sono partite quasi ingiocabili, al netto che il calcio per fortuna regala episodi. Fortunatamente abbiamo vinto una partita in equilibrio, quelle che erano in disequilibrio sono andate tutte a favore di quelle più forti. Con la consapevolezza della forbice più ampia tra big e piccole».