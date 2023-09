Spettatori Serie A, numeri incredibili in avvio! Il dato

Dato sorprendente quello degli spettatori nelle prime tre giornate di Serie A: l’amore dei tifosi non scema. Il dettaglio

Ben 900mila persone negli stadi italiani nelle prime tre giornate. E’ il dato raccolto dal Corriere dello Sport, che sottolinea nella sua edizione odierna il grande amore dei tifosi per la nuova Serie A.

Nello specifico 308.235 per la prima giornata, 307.361 per la seconda e 313.963 per la terza. Numeri superiori agli 861.607 tifosi della passata stagione.