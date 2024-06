Italia, Spalletti: «Fagioli? Sono stato richiamato. Vi dico due titolari per la partita di domani». Le parole del CT della Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Turchia, Luciano Spalletti ha parlato delle convocazioni ed ha svelato due titolari per il match di domani. Queste le sue parole:

PAROLE – «Convocazioni? Non è facile, mi è dispiaciuto già lasciare a casa qualcuno che poi richiamerò. E’ il lavoro che poi determina come tu affronterai la partita. Domani con la Turchia Retegui centravanti e Vicario in porta.

Fagioli l’ho convocato perché mi faceva piacere portarlo, sono stato richiamato per averlo portato. Poi per lui questi giorni sono fondamentali, deve dare le risposte. Poi si dice sempre che i giocatori sono sempre stanchi… Lui si è sempre allenato, è fresco! E’ tutto monitorato, sappiamo quanti metri ha fatto e in quanto tempo. Non è questione di simpatia, io ho i dati per valutare e lui ha fatto tutti gli allenamenti».