Spal, Petagna e Valoti salteranno il match contro la Lazio

Spal, i due giocatori di mister Semplici erano diffidati e salteranno la sfida contro la Lazio dopo i gialli nel derby contro il Bologna

È weekend di derby per la Serie A: oltre a quello di Roma c’è anche quello emiliano che ha visto la Spal di Semplici scontrarsi con il Bologna di Mihajlovic. Il match si è giocato allo stadio Mazza di Ferrara ed è successo tutto nella prima frazione di gioco: i biancoblu Valoti e Petagna sono stati ammoniti. Vista la diffida di entrambi, i due salteranno la prossima partita contro la Lazio che si giocherà il prossimo 2 febbraio alle 15. Assenti due pedine importanti per il gioco di Semplici che dovrà capire come fare risultato allo Stadio Olimpico senza di loro.