Spal-Lazio, Vicari: «Da bambino andavo in Curva Nord con mio padre. Nesta il mio idolo»

Francesco Vicari oggi scenderà in campo contro la “sua” Lazio. Il difensore della Spal non ha mai nascosto la sua passione per il club biancoceleste: «Da bambino andavo in Curva Nord con papà e Nesta era il mio idolo», ha dichiarato a Il Messaggero. Poi parla anche del suo rapporto con l’ex compagno di squadra Lazzari: «Ho un grande rapporto con lui. Gli faccio in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Con Manu ci sentiamo spesso e sono contento per lui». Contro la Lazio sarà un match complicato: «Sì, ma i biancocelesti sono forti e non sarà facile riuscire a metterli in difficoltà. La salvezza è il nostro obiettivo e la nostra aspettativa. Non siamo partiti come avremmo voluto, ma ci stiamo preparando bene alle prossime gare. Abbiamo commesso degli errori, ma stiamo lavorando per non ripeterli».