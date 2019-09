Spal, Semplici: «La Lazio una grande squadra, arriverà quarta o quinta…»

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha commentato il successo odierno con la Lazio in conferenza stampa

Leonardo Semplici, a qualche minuto dal termine di Spal-Lazio, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, alcuni stralci dell’intervento del tecnico: «Primo e secondo tempo? Ho cercato di dare una scossa, volevo giocarla alla nostra maniera. Ci siamo riusciti. I ragazzi hanno messo in campo le loro qualità, hanno dei grandi valori. Era un momento particolare, eravamo partiti con due sconfitte ed erano uscite le prime negatività. Abbiamo sempre ritenuto che questa rosa, completata due giorni fa, potesse lottare per il proprio obiettivo. Questa vittoria è la testimonianza che possiamo giocarcela con chiunque. Lazio grande squadra, che arriverà tra le prime quattro, cinque del campionato. Il nostro percorso sarà difficile, duro, lungo ma noi ci siamo».