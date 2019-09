Spal-Lazio, Patric in cerca della sua rivincita al Mazza

Patric potrebbe tornare titolare proprio contro la Spal: lo spagnolo cerca il riscatto

Oggi contro la Spal, visto l’infortunio di Luiz Felipe, Patric potrebbe essere lanciato di nuovo dal primo minuto da mister Inzaghi. Lo spagnolo è in cerca della sua rivincita personale al Mazza. Cinque mesi fa un suo fallo – molto dubbio – regalò un rigore alla squadra di casa, poi realizzato da Petagna. Quella sconfitta fu fatele per la corsa Champions della Lazio. Come riporta Il Messaggero, oggi Patric ha la possibilità di riscattarsi e farà di tutto per non deludere Inzaghi. Alla fine dovrebbe vincere il ballottaggio con Vavro e Bastos, e partire a fianco di Acerbi e Radu. Sarà un match complicato per l’ex Barca, visto che dalle sue parti transiteranno giocatori tecnici e veloci come D’Alessandro e Di Francesco.