Spal Lazio formazioni, ecco i probabili undici di Inzaghi

Le probabili formazioni di Spal-Lazio, 3° giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15.00 al Paolo Mazza

Alla vigilia del match contro la Spal, è andato in scena a Formello l’allenamento di rifinitura. Simone Inzaghi sembra aver cambiato l’undici titolare partendo proprio dalla difesa: confermato il forfait di Luiz Felipe, out a causa dell’infortunio alla caviglia. Rimane aperto, dunque, il ballottaggio tra Vavro e Patric, con lo spagnolo favorito. Per l’ex Copenaghen, sembra rimandato l’appuntamento con la maglia da titolare. Nessun dubbio, invece, per Acerbi e Radu che completeranno il terzetto arretrato. Sorpresa anche al centro dove, accanto a Luis Alberto e Leiva, si muoverà Parolo e non il solito Milinkovic; sulle corsie laterali agiranno, invece, Lazzari e Lulic. In attacco, Correa sembra essere stato scalzato da Caicedo: complice anche l’impegno dell’argentino con la Nazionale, sarà lui a far coppia con Ciro Immobile.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. A disp.: Leitca, Thiam, Reca, Tomovic, Sala, Valdifiori, Jankovic, Valoti, Floccari, Paloschi, Moncini. All.: Semplici.

Indisponibili: Fares

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Jony, Berisha, Marusic, Anderson, Milinkovic, Cataldi, Correa. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Adekanye, Luiz Felipe, Lukaku

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno