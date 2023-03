Spagna U21, Gila punta la Francia: «Prepariamoci per la partita di martedì». Dopo la vittoria con la Svizzera il difensore pensa già alla prossima sfida

Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha voluto condividere l’entusiasmo per la vittoria con la Svizzera sui social. Martedì la Spagna Under 21 dovrà affrontare la Francia e il giocatore biancoceleste è già carico e determinato per la prossima sfida. Di seguito il suo post su Instagram:

