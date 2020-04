Serie A, Spadafora risponde alle accuse: «Affermazioni ridicole»

Il Ministro dello Sport risponde per le rime alle accuse e dice che non c’è nessun complotto e certe affermazioni sono ridicole

In mattinata Tare ha espresso il suo disappunto verso la parte che tratta dello sport nel nuovo DPCM che costituisce la Fase 2 in Italia per sconfiggere il Coronavirus.

Spadafora ha risposto per le rime in diretta Facebook: «Sono ridicole le affermazioni di chi sostiene che ci sia un complotto contro la Serie A ed è ridicolo chi lo sostiene. Io mi muoverò nel rispetto delle regole. Io devo scongiurare che la ripresa dello sport possa avere nuovi contagi, dobbiamo poterlo fare rispettando le necessarie regole. Daremo il massimo in modo che tutti si possa riprendere in sicurezza e usufruire del benessere che lo sport consente».